Fafce: dibattito on line sulle sfide demografiche che attendono l’Europa

Riprendono dopo la pausa estiva i “dialoghi della Fafce”, la Federazione delle associazioni familiari cattoliche. Sul tema delle sfide demografiche nell’Ue, questione che sta particolarmente a cuore alla federazione, il 21 settembre sarà il ministro sloveno per il lavoro, la famiglia gli affari sociali e le pari opportunità Janez Cigler Kralj a intervenire in un webinar. Ad aprire l’incontro un intervento del presidente Fafce, Vincenzo Bassi. Al termine sarà lasciato spazio al dialogo con il ministro. Il tema delle sfide demografiche è per altro una delle priorità del programma del semestre di presidenza slovena dell’Ue. Da mesi la Fafce chiede che si facciano investimenti nella famiglia, “chiave per il futuro dell’Europa” e che la demografia e le politiche famigliari siano incluse nei piani nazionali di ripresa (qui per registrarsi e partecipare).