Pellegrinaggio nazionale famiglie: Martinez (RnS), “evento vissuto in comunione e gioia”

Le famiglie del Lazio hanno partecipato, sabato 11 settembre, al 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, ritrovandosi presso il santuario della Madonna del Divino Amore, a Roma. L’appuntamento è stato promosso, come da tradizione, da Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, Forum nazionale delle associazioni familiari e Rinnovamento nello Spirito Santo e, quest’anno, ha visto coinvolti i venti santuari mariani di Italia e Svizzera in contemporanea, in preparazione del X Incontro mondiale delle famiglie (Roma, 22-26 giugno 2022). Dopo un momento di accoglienza e gli interventi dei rappresentanti delle tre realtà promotrici – mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la Pastorale della famiglia; Marco Savelloni, del Comitato direttivo del Forum regionale delle Associazioni familiari; don Patrizio Di Pinto, coordinatore regionale del RnS nel Lazio -, è stata data lettura del messaggio inviato ad ogni santuario dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia–Città della Pieve e presidente della Cei, a nome di tutti i vescovi italiani. Quindi, spazio alle testimonianze e agli Atti di affidamento a Maria, come ogni anno, da parte delle famiglie stesse e dei bambini in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sono stati i canti festosi ad animare poi il cammino, scandito dalla recita del Rosario della Famiglia. “In vista dell’Incontro previsto per il prossimo anno il Santo Padre ci ha chiesto di ‘localizzare’ questi gesti e così migliaia di famiglie, in ogni Chiesa locale, hanno accolto il nostro invito, con comunione e gioia: un binomio che non è solo lo slogan del nostro convenire in questa giornata, ma costituisce un vero e proprio programma di vita”, ha sottolineato Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS. Trasmessa in diretta su Tv2000, la celebrazione eucaristica di chiusura è stata presieduta dal card. Enrico Feroci, rettore del santuario della Madonna del Divino Amore e già direttore della Caritas della diocesi di Roma. Prima della messa, la lettura della lettera autografa inviata da Papa Francesco a tutti i partecipanti all’iniziativa. “Quello in cui siete arrivati dopo il pellegrinaggio è un luogo sacro – ha affermato -, ricco di storia: davanti a quella immagine della Madonna che qui si è manifestata in tanti hanno espresso preghiere nei secoli. Oggi ci ritroviamo in un tempo provato dalla pandemia e lo facciamo non solo per chiedere a Maria i suoi celesti favori, ma per ringraziarla delle tante grazie ricevute, a Roma e nel mondo. È nella comunione che vogliamo ritrovare la gioia, una gioia piena che si condivide e si partecipa insieme. Chiediamo a Maria che ci aiuti sempre a seguire il suo esempio”.