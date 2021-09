Papa in Slovacchia: arrivato al Centro Betlemme per l’incontro con i senzatetto

Il Papa è arrivato al “Centro Betlemme” di Bratislava, per una visita alla struttura gestita dalle Suore della Congregazione di Madre Teresa, che si trova in un quartiere periferico di Bratislava, simbolo dell’edilizia popolare comunista degli anni Settanta: una ex scuola incastonata tra grandi palazzoni dove sul muro perimetrale esterno oggi campeggia un murales con la scritta “noi preghiamo per te”. Al suo arrivo Francesco è accolto dalla superiora del “Centro Betlemme” che gli mostra alcune stanze della struttura, dove oltre alle camere trovano posto un ambulatorio provvisorio e al secondo piano alcune stanze per la lungodegenza, destinate a chi non può fruire della sanità pubblica. Nel centro si trovano riuniti persone senza fissa dimora, ammalati, indigenti assistiti dalle Suore della Congregazione di Madre Teresa, con cui il Papa si intratterrà, senza pronunciare discorsi, alla presenza di un coro di bambini che esegue dei canti. Nel cortile del Centro è presente un coro di bambini che esegue dei canti. Prima di lasciare il “Centro Betlemme”, il Santo Padre recita l’Ave Maria con i presenti, consegna loro un dono e conclude l’incontro con la benedizione. Quindi si trasferisce in auto nella Piazza Rybné námestie per l’incontro con la comunità ebraica.