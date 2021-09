Papa in Slovacchia: il programma della terza giornata

Domani, alle 8.10, Papa Francesco partirà da Bratislava in aereo per Kosice, con arrivo previsto alle 9. La parte pubblica della terza giornata in Slovacchia comincerà con la Divina liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo, che il Santo Padre presiederà a Presov. Due gli incontri del pomeriggio: alle 16 con la comunità Rom nel Quartiere Lunìq IX a Kosice, cui Papa Francesco porterà un saluto, e alle 17 l’incontro con i giovani ai quali indirizzerà un discorso presso lo Stadio Lokomotiva a Kosice. La partenza in aereo per Bratislava è prevista alle 18.30, con arrivo un’ora dopo.