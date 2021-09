Coronavirus Covid-19: Fond. Soleterre e Univ. Cattolica, al via una ricerca per indagare l’impatto della pandemia su adolescenti

Con la ripresa delle scuole in tutto il territorio nazionale Fondazione Soleterre ribadisce l’importanza di dedicare attenzione agli adolescenti, soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia a livello emotivo e che anche l’Organizzazione mondiale della salute (Oms) definisce “una fascia di popolazione fragile, dove gli effetti del Covid-19 sembrano essere più pervasivi”. A tal proposito Soleterre promuove, in collaborazione con l’Unità di ricerca sul trauma del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, una ricerca volta a indagare i fattori di rischio e di protezione per la qualità della vita dell’adolescente come conseguenza della pandemia da Covid-19.

“La sospensione delle attività educative, la mancanza di luoghi di costruzione di esperienze e l’interruzione dei legami inter-personali sembrerebbero incrementare, nella specifica fascia d’età degli adolescenti, sentimenti di dipendenza, ansia, rabbia, depressione, solitudine, diversità, confronto, rendendoli più vulnerabili e in difficoltà nei processi di acquisizione di autonomia volti alla costruzione della loro identità. La ricerca vuole indagare le principali manifestazioni di disagio dal punto di vista comportamentale ed emotivo; l’adeguatezza delle relazioni interpersonali; la qualità della vita; la qualità e quantità nell’utilizzo di social; la permanenza online; la centralità dell’esperienza traumatica Covid-19 nella storia di vita personale; il distress-post traumatico e la sintomatologia post-traumatica; la sintomatologia depressiva”, spiega una nota.

“La lettura dei primi dati pervenuti nella fase di test della ricerca (giugno-agosto 2021), raccolti nel territorio della Lombardia, ci ha spinti a promuoverla a livello nazionale. Vogliamo dare voce agli adolescenti e offrire loro uno spazio di sperimentazione emotiva in cui possano esprimere il loro disagio coinvolgendoli in prima persona e chiedendo direttamente a loro come stiano affrontando questo periodo, quali siano i loro bisogni, cosa e come vorrebbero cambiare – afferma Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicologo clinico presso Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia –. Per questo è importante la partecipazione del più alto numero possibile di adolescenti alla ricerca, così da disporre di dati preziosissimi per orientare le scelte nel campo della salute mentale dei nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è tutelare il loro benessere mentale, sostenendoli nello sviluppare il senso di resilienza e nel contrastare i vissuti negativi legati alla pandemia”.

È possibile partecipare alla ricerca attraverso la compilazione di un questionario in forma anonima della durata di 20 minuti scrivendo alla mail chiara.ionio@unicatt.it. Prima della compilazione del questionario da parte del minore sarà necessaria la compilazione di un form autorizzativo da parte di un genitore o tutore.