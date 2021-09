Scuola: mons. Seccia (Lecce), “l’unico obiettivo è non perdere nesusno”

“A voi dico: Forza! Coraggio. La vostra, la nostra scuola vi aspetta a braccia aperte”. È il messaggio di augurio che l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ha inviato oggi ad inizio di anno scolastico a studenti, docenti, personale amministrativo e dirigenti scolastici. “La scuola – scrive mons. Seccia – vi aspetta come comunità unita e variegata, ma che ha come unico obiettivo quello di non perdere nessuno. Una scuola inclusiva e accogliente, dove – come scriveva don Primo Mazzolari – ‘Nessuno deve sentirsi negato per gli studi’. So che quelli passati sono stati due anni durante i quali tutti avete lavorato tanto e avete dovuto affrontare delle sfide inedite, sia chi ha insegnato, sia chi doveva apprendere. Non avete tirato i remi in barca; avete avuto coraggio e forza per combattere in una realtà nuova, un pericolo che vi ha costretti nelle vostre stanze, nelle vostre case e, purtroppo, nelle vostre solitudini”. L’augurio è che la scuola diventi sempre più “una palestra di vita, fatta di incontri, di relazioni, di incoraggiamenti. A scuola – scrive l’arcivescovo – ci sono i sorrisi (anche se ancora dietro alle mascherine) da parte dei vostri compagni, ci sono le vostre maestre e i vostri docenti che vogliono continuare con serenità a fare un pezzo di strada accanto a voi. Vorrei esserci anch’io: vorrei chiamarvi ciascuno per nome: Chiara, Francesca, Antonio, Carlo, Matteo… Vi auguro buon anno scolastico e buon cammino formativo”.