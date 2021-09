Scuola: Bianchi (min. Istruzione) agli studenti, “è la straordinaria avventura dell’imparare insieme”

“Ragazze e ragazzi, bambine e bambini, bentornati, a voi buon primo giorno di scuola. Tornare a scuola vuol dire trovare gli amici, trovare i nostri ambienti, gli spazi della nostra vita; vuol dire tornare anche in un luogo degli affetti, quelli che rimarranno per tutta la vita”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio sui social in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. Affetti, ha aggiunto, “che si coltivano e si sviluppano insieme con quello straordinario momento della vita che è imparare; imparare vuol dire non solo apprendere, ma fare proprio, mettere dentro se stessi. La scuola – ha proseguito – è questa straordinaria avventura dell’imparare insieme, insieme esplorare mondi nuovi e nuovi incontri, però farlo insieme con tutti coloro che in questo momento lavorano per riaprire le scuole, dentro e fuori le mura della nostra scuola”. “È una parte importante del Paese, è praticamente tutto il Paese, che oggi è con noi perché la scuola – ha concluso il ministro – è il centro del nostro Paese e il cuore della nostra comunità. Un abbraccio a tutti”.