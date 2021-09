Intelligenza artificiale: Un. Cattolica, nel pomeriggio a Milano incontro su “Post-umano, sovrumano o umano?”

Uno sguardo multidisciplinare per riflettere sulle sfide dell’Intelligenza Artificiale. A proporlo è il dialogo a più voci dal titolo “Post-umano, sovrumano o semplicemente umano?”, in programma oggi, lunedì 13 settembre, alle 17, presso la Sala Colonne del Museo nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. Aperto alla città di Milano, l’evento è promosso nell’anno del suo centenario dall’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme con la Consulta scientifica del Cortile dei Gentili, l’organismo del Pontificio Consiglio della cultura. Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Ornaghi, presidente del Museo nazionale della Scienza e della tecnologia, e il videomessaggio del card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, introdurranno il dibattito Giuliano Amato, presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili e vicepresidente della Corte Costituzionale, e Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderati da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera media partner dell’iniziativa, dialogheranno sul tema Paolo Benanti, docente di Teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana, Laura Palazzani, vicepresidente vicaria del Comitato nazionale per la bioetica, Silvano Petrosino, docente di Filosofia teoretica all’Università Cattolica, e Antonella Sciarrone Alibrandi, pro-rettrice dell’Ateneo. In conclusione è previsto l’intervento del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. L’iniziativa – trasmessa in diretta streaming su corriere.it e sul sito www.unicatt.it – costituisce il coronamento di una serie di incontri di lavoro che hanno condotto autorevoli esponenti della Consulta e numerosi docenti dell’Ateneo a interrogarsi e a confrontarsi, con uno sguardo multidisciplinare, sulle sfide poste dalla tecnologia e dall’Intelligenza Artificiale all’essenza dell’umano.