Afghanistan: Unicef, “10 milioni di bambini dipendono da assistenza umanitaria, hanno bisogno del nostro aiuto”

“I bambini in Afghanistan hanno sofferto a lungo in maniera sproporzionata per le crisi umanitarie, di sicurezza, sociali ed economiche che hanno colpito il paese per decenni. La loro sofferenza non è affatto finita e hanno bisogno del nostro aiuto”. È l’appello lanciato da Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, all’High level ministerial meeting sulla situazione umanitaria in Afghanistan, dove circa 10 milioni di ragazze e ragazzi dipendono dall’assistenza umanitaria per sopravvivere. “Almeno 1 milione di bambini soffrirà di malnutrizione acuta grave quest’anno e non sopravviverà senza cure. Circa 600.000 persone, più della metà bambini, sono state sfollate a causa del conflitto quest’anno. Il numero di bambini non accompagnati o separati è in aumento”, sono le cifre fornite da Fore, che parla di notizie informali “sul reclutamento di bambini dalle parti in conflitto”, con i maggiori rischi di gravi violazioni dei loro diritti. “Senza azioni urgenti – afferma -, la terribile situazione che stanno affrontando i bambini dell’Afghanistan probabilmente peggiorerà nei prossimi mesi a causa di grave siccità e scarsità d’acqua, delle preoccupazioni sui finanziamenti per dare continuità ai servizi di base, dell’inizio dell’inverno e delle conseguenze della pandemia da Covid-19”. Perciò l’Unicef chiede alla comunità internazionale “di aumentare il supporto alle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e ai loro partner per poter proseguire e ampliare i programmi salvavita e altri fondamentali per i bambini e le famiglie che hanno bisogno di aiuto”.