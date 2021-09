Anno Amoris laetitia: Facoltà Teologica Pugliese, un corso di alta formazione per operatori pastorali

Un corso di alta formazione su “Amoris laetitia. ‘La gioia che riempie il cuore e la vita intera’”. A proporlo è la Facoltà Teologica Pugliese. A cinque anni dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia, Papa Francesco ha indetto un anno speciale per continuare a riflettere sui contenuti e le prospettive offerte dal medesimo documento. In modo particolare il Santo Padre ha esortato a studiare l’esortazione “per far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera” e contribuire così al rinnovamento della pastorale familiare e della pastorale giovanile. Tra le molteplici iniziative, proposte grazie all’iniziativa del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, si prevedono anche simposi accademici internazionali per investigare le implicazioni teologiche dell’esortazione. La Facoltà Teologica Pugliese vuole inserirsi in questo solco, proponendo questo corso di alta formazione che, in un proficuo dialogo interdisciplinare, aiuti ad approfondire le molteplici questioni teologiche che l’esortazione affronta direttamente o che da essa scaturiscono, allo scopo di qualificare, soprattutto nel territorio pugliese, operatori pastorali (presbiteri e laici) nella cura, nell’integrazione e nell’accompagnamento delle famiglie all’interno delle comunità ecclesiali.

Il corso intende coinvolgere i docenti della Facoltà Teologica Pugliese esperti nel campo di indagine, insieme con docenti invitati da altre facoltà teologiche o atenei universitari italiani.

L’organizzazione è affidata a un docente coordinatore, coadiuvato da un comitato scientifico e dal personale di segreteria. Costituiscono titolo di ammissione al corso il baccellierato in Teologia o la laurea triennale in Scienze religiose o materie affini. Le iscrizioni si effettuano fino al 30 settembre 2021 attraverso il sito www.facoltateologica.it. Il corso si svolgerà lungo l’anno accademico 2021/2022, con sessioni intensive, per un complessivo carico didattico pari a 10 Ects. Il 70% delle attività frontali sarà distribuito online sulla piattaforma Cisco Webex Meeting e il 30% in presenza presso la sede dell’Istituto Teologico Regina Apuliae di Molfetta. Il progetto è cofinanziato dal Servizio nazionale per gli studi di teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana. Info: telefono 080.5222241; e-mail ite@facoltateologica.it.