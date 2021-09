Conferenze episcopali regionali: Padova, oggi pomeriggio i vescovi del Triveneto hanno incontrato mons. Pizzaballa

I vescovi della Conferenza episcopale Triveneto – riuniti per una “due giorni” a Borca di Cadore (Belluno) presso la struttura della diocesi di Padova “Park Hotel Des Dolomites” – hanno incontrato nel primo pomeriggio di oggi il patriarca di Gerusalemme dei Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, presente in queste ore in Veneto ed accompagnato dal suo già vescovo ausiliare mons. Giacinto Marcuzzo.

“Il patriarca Pizzaballa, il vescovo Marcuzzo e i vescovi del Triveneto hanno inizialmente pregato insieme, recitando l’Ora Media, e hanno proseguito l’incontro condividendo in particolare la situazione attuale dei cristiani, delle comunità ecclesiali e dei popoli che vivono in Terra Santa – anche, però, con un richiamo alla realtà culturale e religiosa dell’Italia e dell’Europa, nel contesto del cammino sinodale in atto – e poi approfondendo il legame e le relazioni esistenti tra le Chiese di queste regioni e la storica Chiesa ‘madre’ di Gerusalemme”, si legge in una nota diffusa dalla Conferenza episcopale Triveneto.

I vescovi del Triveneto continueranno a Borca di Cadore il loro incontro nella giornata di domani (martedì 14 settembre 2021) con la prevista ed ufficiale riunione di questa Conferenza episcopale regionale.