Kenya: Avsi, in un progetto settore lattiero-caseario come fonte di sviluppo per l’intera comunità

Il 14 e il 15 settembre nella contea di Meru verranno inaugurate e consegnate due latterie alle cooperative casearie locali di Ngusishi e Arithi, realizzate grazie al progetto Maziwa, finanziato dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo a favore di 2.400 allevatori. Partner del progetto Avsi Kenya che nella Contea di Meru è presente dal 1999, nella regione di Igembe Nord, dove raggiunge oltre 1.200 famiglie e fornisce istruzione a oltre 5.000 bambini. Le latterie di Ngusishi e Arithi sono due delle cinque cooperative casearie protagoniste del progetto Maziwa, nella contea di Meru. Lo scopo del progetto, iniziato nel 2018, è quello di migliorare il sistema gestionale e produttivo delle cooperative a cui afferiscono oltre 2.400 allevatori. L’inaugurazione vedrà la direzione delle cooperative assumere il controllo della gestione delle latterie, mentre i partner esecutivi manterranno da ora in avanti un ruolo di supervisione. “Ciò a cui assistiamo oggi è l’inaugurazione ufficiale e la consegna degli edifici e degli impianti di produzione del latte alle relative cooperative. Quello che non possiamo quantificare è la speranza che la presenza di queste latterie potrà portare al popolo di questa terra; il miglioramento delle condizioni di vita di molti bambini grazie alla crescita dell’apporto nutrizionale; la riduzione dell’assenteismo scolastico grazie al pagamento regolare e puntuale della retta scolastica; la felicità di molte famiglie che potranno avere stabilmente cibo sulla propria tavola, per non parlare dei giovani che, ricavandone un impiego dignitoso, potranno partecipare pienamente nel rendere la Contea di Meru un posto migliore”, afferma Romana Koech, responsabile di Avsi Kenya. Oggi, grazie all’implementazione in questi anni del progetto Maziwa, la produzione locale di latte è cresciuta da 1.600 litri a una media di 3.300 litri raccolti ogni giorno per la cooperativa di Ngusishi, e da 50 litri a 400 litri al giorno per la cooperativa di Arithi. Gli allevatori delle cooperative hanno tratto beneficio dai vari corsi di formazione forniti gratuitamente da Avsi, la produzione giornaliera di latte per mucca è passata da 5 litri a circa 9,3 litri. Anche il reddito degli agricoltori è aumentato di circa il 78%, oltre ad un aumento del 54% del reddito cooperativo. Grazie alla distribuzione di taniche di alluminio e adeguati strumenti di raffreddamento, si è assistito ad una riduzione del latte inacidito dell’83% a livello delle cooperative e del 52% a livello del singolo allevatore. All’evento saranno presenti il Governatore della Contea di Meru, Kiraitu Murungi, il direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) della sede di Nairobi, Fabio Melloni, il responsabile regionale Avsi per l’Africa Sud-Orientale, Andrea Bianchessi, la direttrice di Avsi Kenya, Romana Koech, e la coordinatrice di Ipsia in Kenya, Giulia dal Bello.