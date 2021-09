Diocesi: Andria, domani l’inaugurazione della mostra “Passio Christi”

“Passio Christi, atti creativi e letture cromatiche”: s’intitola così la collettiva d’arte sacra, ideata e curata dall’associazione Artisti andriesi, che sarà inaugurata domani, martedì 14 settembre, alle 19 presso il Museo diocesano di Andria “San Riccardo”, in via De Anellis 46. “Ringrazio ogni singolo artista per la loro ispirata opera – afferma il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi – e sono certo che le belle immagini, unite alle varie meditazioni, aiuteranno a compiere il pio esercizio della Via Crucis come cammino prezioso per la sequela di Cristo sofferente, crocifisso e morto per i nostri peccati e risorto per la nostra salvezza”. “La nostra associazione – spiega il presidente degli Artisti andriesi, Giuseppe Acquaviva – si onora di collaborare con la diocesi di Andria per la realizzazione di 15 opere pittoriche raffiguranti la Via Crucis e che saranno collocate, successivamente alla mostra (visitabile dal 14 al 23 settembre negli orari di apertura del museo diocesano), in una delle splendide chiese della nostra comunità. Siamo un gruppo di artisti che vivono la propria cristianità in stretta relazione con il proprio ‘fare arte’, mossi dal desiderio di mettere in comune le proprie esperienze. Presenti da oltre un ventennio sul territorio, ci siamo sempre impegnati nella valorizzazione dell’arte e della cultura”. All’inaugurazione, oltre agli artisti che hanno realizzato le opere – informa la diocesi – interverranno il vescovo e il direttore del Museo diocesano, don Gianni Agresti.