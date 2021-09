Ordine francescano secolare: Sicilia, Carmelo Vitello nuovo ministro regionale. “Siamo chiamati a vivere la bellezza della fraternità”

Carmelo Vitello è il nuovo ministro regionale dell’Ordine francescano secolare di Sicilia. È stato eletto nel corso del Capitolo regionale che si è svolto nei giorni scorsi a Enna e guiderà le 150 fraternità siciliane presenti su tutta l’isola per il prossimo triennio. L’assemblea capitolare, costituita da rappresentati di ciascuna fraternità locale, ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio regionale del quale faranno parte Claudia Pecoraro come vice-ministra e i consiglieri Francesco Viviano, Giuseppe Trovatello, Salvatore Algozino, Giovanni Susinna, Giovanni Mocciaro, Fabiola Spitaleri, Giuseppe Pulvirenti, Rosario Allegra, Stefania Quartarone, Vito Milazzo.

“Siamo chiamati a vivere la bellezza della fraternità, con profonda gratitudine al Signore”, ha affermato Vitello, sottolineano che “c’è tanta bellezza nella nostra fraternità regionale, guardiamo al futuro, cerchiamo di essere esempio di come possa essere vissuta la fraternità mettendo insieme la bellezza delle nostre relazioni”. “Nessuno si salva da solo – ha ammonito il neo ministro regionale – pertanto siamo chiamati ad uscire dallo schema di autoreferenzialità a cui questa società prova ad abituarci. A noi l’impegno di essere segno visibile della presenza di Dio tra gli uomini e segno di speranza per l’umanità nel ‘secolo’. Quel ‘secolo’ che ha costituito il campo di azione coraggiosa di presenza e di speranza di francescani secolari di ogni tempo”.

Gratitudine è stata espressa al Consiglio uscente che ha accompagnato con dedizione la fraternità regionale nel quadriennio precedente. “Porterò la fraternità vissuta con voi, per sempre con me”, ha assicurato l’ex ministro Fabrizio Lombardo: “Grazie alla vostra presenza e grazie al servizio ho riscoperto la bellezza di una vera vocazione. Affidiamo al Signore il nuovo Consiglio regionale perché sia segno di gioia e speranza, perché sia fraternità”.