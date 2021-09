Coronavirus Covid-19: Aiop e Sip, “vaccino unico strumento contro rischi gravi. Vaccinare rapidamente bambini e adolescenti”

“A oggi la vaccinazione è il solo provvedimento che porta quasi a zero il rischio di morte e rende minimo il rischio di contrarre forme cliniche gravi” di Covid-19. Per questo motivo “è importante che le stesse opportunità di salute vengano offerte anche ai cittadini dell’età evolutiva”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono l’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi) e la Società italiana di pediatria (Sip), ribadendo l’efficacia e la sicurezza della vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV 2 in tutte le fasce di età in cui è stata praticata nel mondo. “I dati della letteratura scientifica internazionale – sottolineano gli esperti – confermano che, seppur raramente, il Covid può determinare il decesso anche in età evolutiva e che non sono rari i casi gravi, in particolare la Mis-C”. I benefici della vaccinazione per bambini e adolescenti – si legge ancora nella nota a firma di Alberto Zanobini, presidente Aopi, e Annamaria Staiano, presidente Sip – “sono molteplici: proteggere la loro salute da Covid-19; normalizzare la loro vita (scuola, socializzazione); ridurre la circolazione virale nell’intera popolazione”. Di qui l’appello conclusivo: “Rappresentando gran parte delle istituzioni pediatriche nelle quali afferiscono bambini e ragazzi affetti dalle forme gravi di Covid, ribadiamo la necessità di provvedere nei tempi più rapidi alla vaccinazione dei soggetti per i quali sono già disponibili i vaccini e auspichiamo il massimo impegno di tutte le componenti della società al fine di garantire la vaccinazione a tutti coloro per i quali vaccini saranno approvati”.