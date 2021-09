G20 Interfaith Forum: Sassoli (Parlamento Ue), “incoraggiare il dialogo interculturale e interreligioso per re-umanizzare le nostre società”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’obiettivo di questo Forum non è solo contribuire alla discussione globale sul dialogo interreligioso, ma condividere idee e speranze e soprattutto ribadire che l’incontro e la comprensione reciproca sono elementi essenziali che contribuiscono a migliorare la qualità delle nostre società”. Lo ha affermato ieri David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, nel messaggio al G20 Interfaith Forum in corso a Bologna. “I drammi e i conflitti che in passato hanno insanguinato il nostro continente ci hanno insegnato che la convivenza tra culture e fedi religiose è qualcosa che non si dà una volta per sempre, non è un tesoro inesauribile, ma è una pianta che deve essere pazientemente annaffiata e custodita”. Sassoli ha osservato: “Mai come oggi le diverse confessioni religiose vengono spesso associate all’idea di identità, di particolarismo; si continua cioè a teorizzare, in modo più o meno raffinato, che le religioni erano, sono e saranno sempre una causa di divisione e di conflitto; che solo una loro rimozione da ogni dimensione pubblica e il loro confinamento esclusivo in una sfera privata potrà costituire la garanzia di un miglioramento per l’intera società. Siamo convinti che non solo la scienza unifichi il mondo ma anche i valori e il senso più profondo della vita”. Ma “in un periodo in cui si cerca riparo, consolazione nella riscoperta della piccola dimensione e delle piccole patrie, è importante ribadire che oggi tutto è legato, ‘tutto è connesso’”.

La risposta non è dunque “chiudersi su se stessi ma agire insieme, prendersi cura l’uno dell’altro e affrontare con spirito di concordia e fraterna collaborazione le emergenze del nostro tempo che vanno dai cambiamenti climatici, alle migrazioni, dalle sfide tecnologiche alle disuguaglianze economiche e finanziarie, del forte scarto fra ricchi e privilegiati ed enormi masse di povertà”. “Incoraggiare il dialogo interculturale e interreligioso è fondamentale perché può favorire la conoscenza reciproca ma anche sostenere un processo di re-umanizzazione delle nostre società, di cui abbiamo tutti enormemente bisogno”.