Frati Minori: Roma, in corso il Capitolo generale 2021

Si è aperto lo scorso 3 luglio presso il Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi, a Roma, il Capitolo generale 2021 dell’Ordine dei Frati Minori con la partecipazione di 116 frati leader e delegati di tutto il mondo. A darne notizia il sito della Custodia di Terra Santa. “Svégliati e Cristo ti illuminerà…” è il versetto della Scrittura che fa da sfondo ai lavori aperti con una celebrazione presieduta dal ministro generale, padre Michael Perry: “Siamo venuti a questo sacro evento del Capitolo generale per entrare nello stesso tipo di esperienza di cui parla San Paolo nella sua lettera alle comunità cristiane miste ebreo/giudaiche di Efeso, un’esperienza di guarigione, di riconciliazione, di andare oltre noi stessi, di ricominciare come membri dell’unico Corpo di Cristo”. Dopo l’ appello e il giuramento degli ufficiali, ha avuto luogo la riunione delle 12 Conferenze dell’Ordine ed è stata presentata l’analisi delle relazioni delle Conferenze sui “punti di forza, debolezza, opportunità e minacce” che l’Ordine vive oggi nelle presenze, ministeri e missioni nel mondo. Al Capitolo prende parte anche padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, in quanto ministro provinciale dei Frati Minori che vivono in tutto il Medio Oriente. “È un Capitolo che vorrebbe aiutarci a verificare il cammino di questi ultimi 6 anni alla luce della nostra vocazione evangelica e aiutarci a svegliarci. Quindi spero che sia un capitolo in cui lo Spirito ci svegli; perché uno si può svegliare per tanti motivi ma noi dobbiamo essere svegliati dallo Spirito. Sarà un Capitolo – conclude – che dovrà anche poi, alla luce della situazione vissuta in questi anni e alla luce dell’esperienza fatta durante il tempo di pandemia, aiutarci a decidere delle linee di vita evangelica, delle linee da sottolineare e sulla quale invitare tutti i frati d’Ordine a camminare nei prossimi 6 anni; sarà un Capitolo nel quale come sempre verrà anche eletto il nuovo governo generale dell’Ordine, un operazione che va sempre fatta con fede”.