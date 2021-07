“Un team italiano, composto da cinque funzionari, tre del Dipartimento della Protezione civile e due del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è partito questo pomeriggio dall’aeroporto di Ciampino diretto in Libia”. Lo rende noto in un comunicato la Protezione civile. “Scopo della missione, coordinata d’intesa con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è condividere con le autorità locali buone pratiche da mettere in campo nella lotta agli incendi”.