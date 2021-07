Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani un momento di festa per i dieci anni della visita di Benedetto XVI

Un momento di festa è in programma giovedì 8 luglio, alle ore 21, a Serravalle (Arena casa parco Laiala) una serata dedicata ai dieci anni della visita di Benedetto XVI alla diocesi San Marino-Montefeltro e alla Repubblica di San Marino, promossa dalla diocesi San Marino-Montefeltro in collaborazione con Centro sociale S. Andrea e il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. “L’evento vuol essere una festa di popolo per fare memoria di un momento che è rimasto nella coscienza personale ma soprattutto ha lasciato una traccia indelebile in quella del popolo sammarinese”, spiega una nota della diocesi.

Benedetto XVI durante la celebrazione della S. Messa aveva affermato: “Non ci si pente mai ad essere generosi con Dio! A voi laici, raccomando di impegnarvi attivamente nella Comunità, così che, accanto ai vostri peculiari compiti civici, politici, sociali e culturali, possiate trovare tempo e disponibilità per la vita della fede, la vita pastorale. Cari Sammarinesi! Rimanete saldamente fedeli al patrimonio costruito nei secoli sull’impulso dei vostri grandi patroni, Marino e Leone”.

Si alterneranno testimonianze sui vari aspetti della visita (mons. Elio Ciccioni, padre Ciro Benedettini, Antonella Mularoni, Marco Angeloni, Checco Guidi), video della visita e le canzoni famose di musica leggera da cantare tutti insieme, con il gruppo musicale Swingeneris di Rimini.

Nell’occasione sarà allestita la mostra con immagini e parole dei momenti più significativi della visita. L’ingresso è libero.