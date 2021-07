Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 55,1 milioni di dosi, vaccinate quasi 21,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 55.149.301 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 21.765.004 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 40,30% della popolazione italiana.

In totale sono 29.532.162 le somministrazioni a donne e 25.617.139 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 1.234.633 le somministrazioni tra i 12-19enni (209.573 immunizzati), 3.747.624 tra i 20-29enni (1.026.610), 4.599.796 tra i 30-39enni (1.343.082), 7.524.476 tra i 40-49enni (2.436.054), 11.043.189 tra i 50-59enni (4.543.703), 9.743.591 tra i 60-69enni (4.114.834), 9.078.863 tra i 70-79enni (4.046.610), 6.655.411 tra gli 80-89enni (3.296.283) e 1.521.718 tra gli over 90 (748.255).

Rispetto alle 60.989.944 dosi finora disponibili in tutta Italia (41.019.172 di Pfizer/BioNTech, 11.775.393 di AstraZeneca, 5.940.772 di Moderna e 2.254.607 di Janssen), ne sono state inoculate il 90,4%. La Puglia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 93%. Seguono Lombardia e Lazio (92,5%) e P. A. Trento (91,9%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (9.726.763) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (5.616.344) e Campania (5.371.145).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.982.547 a fronte di 2.374.631 effettuate a febbraio, di 6.041.650 a marzo, di 9.736.639 ad aprile, di 15.038.862 a maggio e di 16.615.462 a giugno. Nella prima settimana di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 3.319.607 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.069.124 prime dosi (comprese 23.533 di vaccino monodose Janssen) e 2.213.980 seconde dosi.