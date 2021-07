Coronavirus Covid-19: Fania (Idi), “in caso di manifestazioni cutanee a seguito del vaccino evitare l’esposizione solare”

In riferimento alle notizie relative al rapporto tra esposizione solare e vaccino anti Covid-19 il dott. Luca Fania – coordinatore dell’Ambulatorio tumori cutanei non melanocitari dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata-Idi Irccs Roma – “conferma che in caso di manifestazioni cutanee, a seguito della somministrazione del vaccino anti Covid-19, è prudente evitare l’esposizione solare. È importante, per chiunque, adottare i giusti comportamenti durante l’esposizione ai raggi solari”. È quanto si legge in una nota diramata oggi dall’Istituto.

“Già nel 1992 – precisa la nota – la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha concluso che ‘la radiazione solare è cancerogena per gli esseri umani’”.