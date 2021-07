Diocesi: Adria-Rovigo, venerdì i funerali di don Giuseppe Mazzocco, morto il 23 giugno in Africa

Verranno celebrati venerdì 9 luglio, nella cattedrale di Adria, i funerali di don Giuseppe Mazzocco, sacerdote diocesano fidei donum missionario da anni in Mozambico, morto improvvisamente lo scorso 23 giugno in terra d’Africa.

La salma del sacerdote arriverà in Italia nella mattinata di domani, giovedì 8 luglio, con un volo che atterrerà all’aeroporto di Milano Malpensa. Sarà successivamente trasferita nella chiesa parrocchiale di N. S. G. Cristo Divin lavoratore in Adria dove alle 21 si terrà una veglia di preghiera. In questa chiesa sarà possibile rendere omaggio a don Mazzocco fino al primo pomeriggio di venerdì. Le esequie saranno presiedute dal vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, alle 17.30 in cattedrale. Al termine, le spoglie saranno tumulate nel cimitero di Costa.