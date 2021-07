Commissione Ue: Previsioni economiche. Dombrovskis, “le politiche di sostegno devono continuare per tutto il tempo necessario”

Valdis Dombrovskis (foto SIR/Commissione europea)

“L’economia europea si sta riprendendo con forza e le cose vanno nel verso giusto”. Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, commenta così le Previsioni economiche fornite dall’esecutivo Ue. “Le nostre economie – dice – sono riuscite a riaprire più rapidamente del previsto grazie a un’efficace strategia di contenimento e ai progressi nelle vaccinazioni. Il commercio ha tenuto bene e anche le famiglie e le imprese hanno dimostrato di sapersi adattare al Covid meglio del previsto”. Dopo molti mesi di restrizioni, “la fiducia dei consumatori e il turismo sono entrambi in aumento, anche se la minaccia di una nuova variante dovrà essere attentamente gestita per garantire la sicurezza dei viaggi”. Questa previsione “incoraggiante” è dovuta “anche alle giuste scelte politiche fatte al momento giusto e tiene conto del forte impulso che il dispositivo per la ripresa e la resilienza apporterà alle nostre economie nei prossimi mesi”. Dombrovskis puntualizza: “Dovremo seguire da vicino l’aumento dell’inflazione, dovuto non da ultimo al rafforzamento della domanda interna ed estera. E, come sempre, dobbiamo essere consapevoli delle disparità: alcuni Stati membri vedranno la loro produzione economica tornare ai livelli pre-crisi già entro il terzo trimestre del 2021 – un vero successo – ma altri dovranno aspettare più a lungo. Le politiche di sostegno devono continuare per tutto il tempo necessario e i Paesi dovrebbero passare gradualmente ad approcci fiscali più differenziati. Nel frattempo, bisogna persistere nell’impegno a vaccinare i cittadini europei, in modo da tenere sotto controllo le varianti”.