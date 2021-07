Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su “Youtuber cattolici. Esperienze e consigli”

“Youtuber cattolici. Esperienze e consigli” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 7 luglio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, il tutorial, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Danilo Di Leo, presenta la figura degli Youtuber, i “personaggi” che popolano YouTube mobilitando un grosso seguito. Quali consigli arrivano dalle esperienze di alcuni tra i principali Youtuber di ispirazione cattolica in Italia?

“Non ci immaginiamo che tutti i parroci, i catechisti e gli educatori debbano per forza diventare Youtuber – viene affermato nel tutorial – eppure una maggior presenza in questi ambienti – anche occasionale – potrebbe fare molto bene anche alla nostra Chiesa”. Tra gli Youtuber cattolici citati figurano don Alberto Ravagnani, don Fabio Rosini e don Giovanni Benvenuto.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.