Papa al Gemelli: Fiac, “ci uniamo nella preghiera per la sua salute, la sua pronta guarigione e per i frutti del suo servizio pastorale”

“Caro Papa Francesco, tutti i membri dell’Azione Cattolica riuniti nel Forum internazionale pregano per lei e rinnovano il proprio impegno di fedeltà alla missione che Cristo ha affidato a Pietro”. Lo scrivono Rafael Corso, coordinatore del Segretariato Fiac, e mons. Eduardo García, assistente ecclesiastico Fiac, in un messaggio rivolto al Pontefice dopo l’intervento cui si è sottoposto domenica scorsa.

“Seguiamo con attenzione l’evoluzione del suo intervento e ci uniamo nella preghiera per la sua salute, la sua pronta guarigione e per i frutti del suo servizio pastorale, così profondo e necessario in questo momento della storia dell’umanità. Preghiamo il Signore con l’intercessione di Maria e Giuseppe, protettori della Chiesa, dei suoi pastori e di tutto il popolo fedele”, concludono Corso e mons. García.