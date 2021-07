Haiti: uccisione presidente Moise. Borrell (Ue), “questo crimine rappresenta un rischio di instabilità e una spirale di violenza”

(Foto SIR/European Union)

Reazioni di indignazione e preoccupazione sta sollevando la notizia dell’attentato al presidente haitiano Jovenel Moise, avvenuto la notte scorsa nella casa di Port-au-Prince. Moise è deceduto, mentre la moglie è rimasta ferita (al momento non si hanno notizie certe del suo stato). Sono “scioccato dall’assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise”, ha scritto l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep Borrell su Twitter, ricordando di aver avuto con Moise “uno scambio in un forum diplomatico solo 3 settimane fa”. “Questo crimine rappresenta un rischio di instabilità e una spirale di violenza”, commenta ancora Borrell, invocando che “gli autori di questo assassinio siano trovati e assicurati alla giustizia”.