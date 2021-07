Coronavirus Covid-19: Caritas-Focsiv, domani webinar sull’impatto di “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” un anno dopo il lancio

L’impatto della campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” sui beneficiari. Questo il tema al centro del webinar organizzato per domani, giovedì 8 luglio, da Caritas Italiane e Focsiv, le due realtà che hanno promosso un anno fa l’iniziativa che si è concentrata sugli effetti della pandemia, sulle povertà materiali ed educative.

Dopo un anno dall’inizio della pandemia, viene osservato, nonostante le dichiarazioni della comunità internazionale su “mai più come prima”, i problemi rimangono e, anzi, si acuiscono. E se da un lato il Manifesto alla base della campagna ha sottolineato questi aspetti analizzandone la dimensione ecologica, la dimensione economica e sociale, la dimensione politica, la dimensione culturale, antropologica e spirituale, dall’altro non sono mancati segni concreti di aiuto: 64 interventi sono stati finanziati da Caritas Italiana e Focsiv in vari ambiti in 45 Paesi di 4 continenti per un valore di 1.816.000 Euro. I beneficiari diretti sono stati 213.569, mentre sono stati raccolti 306.612 euro grazie al contributo di molti donatori.

“Ma la questione fondamentale – si legge in una nota – resta quella culturale. Per cambiare un sistema che non funziona, non bastano singole iniziative, qualche piccola correzione, qualche riforma. Occorre imbarcarsi in una vera transizione di giustizia e di stili di vita, rilanciando relazioni di comunità, una politica attenta alle persone, in particolare le meno tutelate, un’ampia cooperazione per nuove regole del sistema che obblighino a responsabilità economiche e sociali”.

Per stilare un bilancio su quanto finora realizzato e confrontarsi sulle prospettive e sugli impegni futuri, sono diverse le voci che si confronteranno nel webinar di domani (ore 17). Dopo l’introduzione di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, moderati dalla giornalista di Tv2000, Clara Iatosti, interverranno Leonardo Becchetti, docente di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata, Nicoletta Dentico, che dirige il programma di salute globale di Society for International Development (Sid), Marina Sereni, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Luca Geronico di Avvenire, Piero Damosso del Tg1 Rai, e Paola Saluzzi, volto televisivo e testimonial della compagna, si soffermeranno sul racconto della pandemia. Le conclusioni saranno affidate a Ivana Borsotto, presidente di Focsiv.