Germania: Colonia, prevista la visita del card. Arborelius e di mons. van den Hende all’arcidiocesi su mandato del Papa

La curia di Stoccolma riferisce ai fedeli che il 26 maggio “Papa Francesco ha affidato al card. Anders Arborelius e al vescovo di Rotterdam Hans van den Hende il compito di effettuare una visita nell’arcidiocesi di Colonia”, in Germania. Lo scopo della visita è “parlare con diverse persone per esaminare la situazione pastorale che ora prevale nell’arcidiocesi e riferire a Roma”. Non è in questione il “cammino sinodale iniziato nelle diocesi della Germania”, precisa la nota, bensì “come la diocesi abbia affrontato le denunce per abusi sessuali commessi da sacerdoti e altri dipendenti della Chiesa”. La nota della diocesi di Stoccolma precisa anche che i due visitatori “non parleranno ai media della visita apostolica e di ciò che emergerà. Qualsiasi informazione sulla visita apostolica sarà data dalla Santa Sede”. Insieme al cardinale svedese, sarà nei prossimi giorni a Colonia anche mons. Hans van den Hende, presidente della Conferenza episcopale dei Paesi Bassi, che ha sulle spalle una grande esperienza in terra olandese nella messa in atto di norme e prassi efficaci nel fare luce sugli abusi del passato nel contesto ecclesiale e nella prevenzione.