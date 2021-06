Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, on line la 12ª video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì” su “Predicazione, miracoli, confessioni”

È on line la 12ª video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì” di Sant’Antonio, la caratteristica devozione antoniana che per 13 settimane prepara spiritualmente alla festa di Sant’Antonio di Padova. Questa settimana è intitolata “Predicazione, miracoli, confessioni: Antonio tocca il cuore delle persone e le libera dal male”. “Fra Mario Mingardi – scrivono i frati della basilica del Santo, a Padova – ci parla dell’amore di sant’Antonio per la predicazione. Ancora oggi molte persone si rivolgono a lui, chiedono il suo aiuto, cercano una parola che sia forza e coraggio per il loro cammino. Siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un tempo di grande difficoltà, carico di incognite. Un tempo che chiede risposte. Cosa ci direbbe sant’Antonio oggi? Quali domande faremmo noi a sant’Antonio in questo tempo di crisi? Noi frati della basilica spesso rimaniamo stupiti dagli incontri che facciamo: grande è il bisogno di un aiuto spirituale, di una parola di perdono, di ‘gesti di liberazione”’ come la confessione. È la buona notizia che oltrepassa il tempo: la Parola che ha cambiato la vita di sant’Antonio è viva anche per noi. È sant’Antonio che continua la sua opera attraverso i suoi frati”. È possibile scaricare il libro dei “Tredici martedì”.

Intanto, da ieri e fino al 12 giugno, padre Mario Conte, frate della basilica di sant’Antonio di Padova, direttore editoriale del Messenger of Saint Anthony, sarà la guida spirituale in un viaggio alla scoperta delle reliquie di sant’Antonio. “Percorreremo secoli di storia e avremo la possibilità di comprendere il significato del venerare le reliquie di un uomo toccato dalla potenza viva di Dio”, scrivono i frati della basilica del Santo, invitando a seguire le video-meditazioni quotidiane sulla pagina Facebook “Sant’Antonio di Padova – I Frati della Basilica”.