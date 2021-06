Diocesi: Treviso, giovedì 3 giugno di mattina con i giornalisti e di sera in cattedrale presentazione dell’avvio dei lavori di restauro dell’Annunciazione di Tiziano

(Foto: Matteo De Fina per diocesi di Treviso)

Giovedì 3 giugno, alle ore 19, nella cattedrale di Treviso si terrà la presentazione al pubblico dell’avvio dei lavori di restauro dell’Annunciazione di Tiziano presente nella cappella Malchiostro della cattedrale. Si tratta di un dipinto a olio su tavola di Tiziano, databile intorno al 1520, il cui restauro sarà sostenuto da “Save Venice Inc”, in collaborazione con la diocesi di Treviso. Dopo l’anteprima del mattino nella conferenza stampa con i giornalisti, alle 11,30, alla sera il progetto sarà illustrato ai parrocchiani, alla cittadinanza e a tutti gli appassionati d’arte. Presenta e introduce don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali. Intervengono mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso; Mario Conte, sindaco della città di Treviso; Fabrizio Magani, soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso; Enrico Dal Pozzo, storico dell’arte, curatore della mostra “Tiziano e i suoi”; Alberto Nardi, vicepresidente di “Save Venice”, un’organizzazione statunitense non-profit, dedita da 50 anni ad attività di conservazione e restauro di opere d’arte e di architetture della città di Venezia, che ora volge il proprio sguardo e il proprio impegno anche a Treviso. La presentazione in cattedrale si terrà nel rispetto delle misure anti Covid.