Dl Semplificazioni: Stefani (min. Disabilità), “superbonus anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

“Estensione superbonus anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, meno burocrazia per l’accesso agli sgravi fiscali per le realtà sociali e percorsi più veloci per la disability card”. Sono alcune delle novità inserite nel Decreto Semplificazioni annunciate dal ministro per le disabilità, Erika Stefani. “Sono felice di aver contribuito a inserire misure fondamentali di forte agevolazione all’inclusione in diversi settori”, ha spiegato il ministro, riferendosi in particolare all’“estensione del superbonus anche per i lavori di rimozione delle barriere” che “può rappresentare finalmente un punto di svolta nella progettazione e nella realizzazione di interventi accessibili. Ed è inoltre un importante volano per l’economia”.

Nelle misure studiate a sostegno delle disabilità, si legge in una nota del ministero, si aggiungono inoltre nuovi criteri in materia di sgravi fiscali a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si occupano dei servizi socio sanitari assistenziali per le persone con disabilità, come i Centri diurni e le Rsa. Ed è stata anche approvata una misura per accelerare l’iter di adozione della disabilty card.

“Nel Decreto Semplificazioni si conferma così un’attenzione specifica alle disabilità e si introducono misure, che anche sul versante economico, potranno garantire incentivi e risparmi per tante famiglie e nel contempo rappresentare un’opportunità di rilancio per diversi comparti”, conclude Stefani.