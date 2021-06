Diocesi: Novara, domani a Boca la Giornata dell’amicizia con gli operatori pastorali impegnati tra malati, disabili e anziani

È in programma per mercoledì 2 giugno, presso il santuario del SS. Crocifisso di Boca, l’edizione 2021 della Giornata dell’amicizia promossa dalla diocesi di Novara. Alle 16 il vescovo Franco Giulio Brambilla presiederà la celebrazione eucaristica.

Quest’anno, spiega una nota della diocesi, il tema scelto è tratto dal messaggio per la XXIX Giornata mondiale del malato celebrata lo scorso 11 febbraio: “La relazione di fiducia alla base della cura dei malati”.

“La Giornata dell’amicizia – spiegano dalla diocesi – è il tradizionale incontro per gli operatori pastorali che nelle parrocchie e nelle associazioni si occupano di malati, disabili e anziani. Avviata oltre 50 anni fa come appuntamento dell’Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, negli ultimi anni è stata allargata anche a tutte le altre associazioni che operano nel settore socio sanitario”. Ad organizzarla è l’Ufficio diocesano per l’Evangelizzazione, settore pastorale della Salute, in collaborazione con Oftal, Cvs e Amci.