Festa della Repubblica: gli auguri dell’Ucoii, “Dio benedica questo Paese”

Musulmani in Italia

L’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii) augura “una felice Festa della Repubblica a tutti gli italiani di ieri, di oggi e di domani. Un augurio rivolto soprattutto alle nuove generazioni che hanno bisogno di risposte e unità”. “Una data, quella del 2 giugno 1946 – si legge in una nota dell’Ucoii diffusa questa mattina -. che racchiude tre importanti appuntamenti con la nostra storia: la scelta referendaria della Repubblica, il voto alle donne, la nascita della Costituente. Per questo, la democrazia lì espressa, che include anche la libertà di esprimere opinioni diverse, è una pianta che va innaffiata e curata ogni giorno. Cercare, nell’unità sociale, di mantenere la diversità di tutte le comunità resta tra gli obiettivi primari dell’Unione”. “Che Dio benedica questo Paese, dimostratosi, nella grave crisi pandemica che ci ha travolti, resiliente e resistente”, conclude l’Ucoii.