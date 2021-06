Diocesi: Matera-Irsina, il 3 giugno messa del Corpus Domini presieduta dall’arcivescovo Caiazzo in piazza Duomo e consegna dei due testi sul Sinodo diocesano

In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 3 giugno alle 19, l’arcivescovo di Matera-Irsina . Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la solenne concelebrazione eucaristica in Piazza Duomo, nel rispetto delle normative vigenti a causa della pandemia. L’occasione è propizia per consegnare i due testi che racchiudono tutto il lavoro fatto prima e durante la celebrazione del Sinodo Diocesano (1° volume) e il documento finale con Orientamenti e Norme (2° volume). Infatti, dopo la celebrazione eucaristica, i due testi del Primo Sinodo diocesano saranno consegnati a tutti i parroci, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, consacrati e consacrate, seminaristi, delegati sinodali e autorità presenti.

Domenica 6 giugno, sempre secondo scelte pastorali fatte ormai da tempo, nelle singole parrocchie si terrà la celebrazione della stessa solennità, senza fare processioni.