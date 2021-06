Commissione Ue: Biliana Sirakova nominata coordinatrice europea per i giovani. “Integrare le loro aspettative nelle politiche comunitarie”

Biliana Sirakova (photo SIR/European Commission)

La Commissione europea ha nominato Biliana Sirakova coordinatrice dell’Ue per i giovani al fine di “rafforzare la cooperazione tra tutti i servizi su questioni che riguardano i giovani e di integrare le loro aspettative nelle diverse politiche europee”. Sarà inoltre, puntualizza un comunicato, “un punto di contatto visibile per le organizzazioni che rappresentano gli interessi della gioventù europea”. Mariya Gabriel, commissario per la gioventù, ha dichiarato: “Mi aspetto che la nuova coordinatrice giovanile, Bilana Sirakova, possa agire all’interno della nostra istituzione per integrare le aspettative dei giovani in tutte le politiche europee. Il suo ruolo sarà quello di coordinare le nostre diverse politiche a favore dei nostri giovani, di favorire la partecipazione dei giovani alle nostre iniziative come la Conferenza sul futuro dell’Europa, e infine di dare visibilità alle idee e ai contributi ricevuti dalla gioventù europea”.