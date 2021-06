Lettonia: i militari dell’Esercito in missione donano fondi ad associazione locale che tutela i bambini orfani

(foto Ministero della Difesa)

Il contingente italiano della missione in Lettonia eFP “Baltic Guardian” ha organizzato una raccolta fondi da destinare a varie associazioni sul territorio, suggerite e approvate dal ministero della Difesa lettone, che si occupano di progetti in favore di bambini. Il 28 maggio, con una cerimonia alla quale ha preso parte anche l’ambasciatore italiano in Lettonia, Stefano Taliani de Marchio, sono stati donati 3.500 euro all’associazione “Butterfly effect foundation”, fondazione che si occupa di progetti su ampia scala in favore di bambini orfani. Sul sito del ministero della Difesa si legge come nella stessa giornata un’altra donazione di 2.500 euro è stata fatta al Children’s hospital di Riga. L’Italia fa parte dell’enhanced Forward Presence (eFP) “Baltic Guardian” inserito nel piano di difesa della Nato che prevede lo schieramento di Battlegroup in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia allo scopo di fornire sicurezza al territorio.