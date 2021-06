Salute: ministro Speranza, “oggi la sfida è avvicinare la sanità al paziente”

“Oggi la sfida è avvicinare la sanità al paziente”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio inviato all’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) per la Giornata mondiale della sclerosi multipla e in occasione della presentazione del Barometro della sclerosi multipla 2021 nell’ambito della Settimana nazionale dedicata alla malattia che si tiene da oggi a domenica 6 giugno. “Voglio far arrivare il mio saluto ed un sincero ringraziamento all’Aism per l’impegno costante a fianco delle 130mila persone che in Italia soffrono di questa malattia cronica, spesso progressivamente invalidante – ha proseguito Speranza -. Dopo anni di tagli e definanziamenti, inauguriamo una nuova stagione fatta di riforme e investimenti sulla sanità pubblica. Oggi più che mai, la sfida è quella di avvicinare la sanità al paziente, puntando sul concetto di prossimità e sull’assistenza domiciliare e territoriale. Lo diciamo da tempo, la casa come primo luogo di cura e la sanità del territorio come pilastro di ogni riforma del Servizio sanitario nazionale che, come ci ha insegnato l’emergenza sanitaria, è il bene più prezioso da tutelare”.

Sulla parola “investimenti” si è soffermato Paolo Bandiera, direttore Affari generali e relazioni istituzionali dell’Aism, che, ha rimarcato, “va oltre la dimensione della messa a disposizione di risorse finanziarie. Vuol dire aspettarsi dei ritorni, essere capaci di misurare l’impatto prodotto. Il messaggio è chiarissimo: abbiamo vissuto una stagione in cui c’è stata una tenuta del Sistema sanitario, nonostante tutto, attraverso riconversioni, protocolli anti Covid ed una certa capacità adattiva avvenuta anche nella sclerosi multipla. La rete dei centri clinici, nonostante la carenza storica di risorse, ha fatto blocco e assieme con l’associazione è comunque riuscita a garantire una continuità di risposte, certamente nei casi delle urgenze o nelle situazioni di ricadute”.