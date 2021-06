Giornata mondiale genitori: Eurostat, nell’Ue 7,8 milioni di famiglie monoparentali

Nel 2020, sono stati registrati 195,4 milioni di famiglie nell’Unione europea, di cui il 29% con i figli ancora in casa. Tra queste ci sono 7,8 milioni di famiglie costituite da genitori single, pari al 4% del totale delle famiglie e il 14% delle famiglie con figli. Sono dati che Eurostat pubblica oggi, in occasione della Giornata mondiale dei genitori, approfondendo il tema delle famiglie monoparentali che, in tempo di Covid, sono quelle che hanno fatto più fatica a gestire lavoro e responsabilità familiari. La quota di genitori single varia notevolmente da un Paese all’altro: in cima alla classifica c’è la Svezia – con un dato che Eurostat stesso dice provvisorio – in cui sono monoparentali il 34% delle famiglie con figli, seguita dalla Danimarca (dove hanno un solo genitore il 29% delle famiglie), poi l’Estonia (28%), quindi Lettonia e Lituania (entrambe 25%) e Francia (21%). All’estremo opposto della classifica si trova la Croazia, dove è stata registrata la percentuale più bassa di famiglie monoparentali con il 5%; a salire ci sono la Romania (7%) e la Finlandia (8%), mentre Grecia, Slovacchia, Malta, Polonia, Spagna e Slovenia hanno registrato tutte il 9% di genitori unici. In Italia i nuclei familiari in cui i figli crescono con un genitore solo sarebbero il 10% delle famiglie con figli.