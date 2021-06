Coronavirus Covid-19: Aifa, via libera al vaccino Pfizer-BionTech per i ragazzi dal 12 ai 15 anni

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato ieri l’uso del vaccino Pfizer-BionTech anti-Covid per i 12-15enni. La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia, riunitasi ieri pomeriggio, “ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni – si legge in una nota diffusa ieri sera – accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) venerdì”. Secondo la Cts, prosegue la nota, “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.

La risposta immunitaria del vaccino Comirnaty tra i ragazzi è paragonabile alla risposta immunitaria nella fascia di età compresa tra 16 e 25 anni. L’uso per gli adolescenti sarà lo stesso degli adulti: verrà somministrato con due iniezioni nel muscolo della parte superiore del braccio, con una distanza che può variare da tre settimane ad un massimo di 42 giorni.