Istituto Jacques Delors: giovani ed Europa, iniziative e corsi in calendario a giugno

Una serie di eventi destinati ai giovani compare nel calendario di queste settimane dell’istituto parigino “Jacques Delors”, presieduto da Enrico Letta. Il primo appuntamento è per il 9 giugno, quando si riunirà la giuria del premio del libro “Comprendere meglio l’Europa”: una giuria di giornalisti, membri della società civile e di istituzioni pedagogiche e culturali decreterà il vincitore dell’edizione 2021 di questo riconoscimento che vuole insignire un testo che permetta, soprattutto ai giovani, di entrare meglio nelle vicende europee. Il 18 giugno invece ci sarà la prima edizione della conferenza Jacques Delors: “Ripartire con l’Europa” è il titolo di un evento pensato per “sensibilizzare i giovani alle problematiche europee, consentendo loro di comprendere meglio l’Ue e le sue politiche”, ma anche per “mobilitare i giovani affinché esprimano le loro aspettative rispetto al progetto europeo, consentendo loro di far sentire la propria voce”, spiegano gli organizzatori. Tre i momenti: interventi e dibattiti con alcuni decisori europei (il vicepresidente Frans Timmermans sarà l’ospite d’onore); diversi workshop online; uno spettacolo teatrale sul tema dell’Europa (“Noi, Europa, un banchetto di popoli”). In queste settimane infine, e fino al 4 luglio, sono aperte le candidature al corso annuale presso l’Accademia “Notre Europe”, destinata ai giovani tra i 18 e i 30 anni, che per 9 mesi vogliono dedicare un giorno al mese per formarsi sui temi europei.