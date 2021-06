Diocesi: Siracusa, veglie e momenti di preghiera per la Notte dei santuari

Un tratto di cammino di avvicinamento al santuario, un momento di celebrazione all’esterno e un secondo tratto di cammino verso casa. Il tutto scandito da un percorso spirituale accompagnato da Dante. Anche l’arcidiocesi di Siracusa vivrà stasera la “Notte dei Santuari”, in quello della Madonna delle Lacrime: alle 18.15, sarà recitato il Rosario, alle 19 verrà celebrata la Messa, alle 19.30 il rito di apertura della Porta della Speranza e l’accensione della Lampada.

L’iniziativa si svolgerà anche nel santuario diocesano dei Santi martiri Alfio, Filadelfo e Cirino a Lentini: alle 20.30, la venerazione dei simulacri dei Santi martiri, preghiera ai martiri e rito di accensione della Lampada; nella basilica santuario San Sebastiano a Melilli, alle 17.15, rito dell’apertura della Porta della Speranza e accensione della Lampada, alle 17.45 recita del rosario e preghiera della novena a San Sebastiano, e alle 18.15 la messa. Infine, nel santuario dell’Annunziata a Francofonte, alle 19 apertura della porta della Speranza e celebrazione della Messa. La Notte dei santuari è l’apertura de “Ora viene il Bello”, il grande contenitore proposto dall’Ufficio nazionale per la pastorale del turismo e sport per l’estate 2021. L’evento conclusivo, il 17 settembre, il Pellegrino Dei che prevede il pellegrinaggio verso il santuario più importante della diocesi con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo.