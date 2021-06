Diocesi: Bologna, giovedì 3 giugno celebrazione del Corpus Domini presieduta dal card. Zuppi in cattedrale. Dal fine settimana riprende la visita pastorale

In occasione della solennità del Corpus Domini, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà la messa giovedì 3 giugno alle 18.30 in cattedrale a cui seguirà l’Adorazione eucaristica.

Domenica 6, alle 17.30 in S. Pietro, il card. Zuppi presiederà la celebrazione eucaristica con l’istituzione di venti nuovi accoliti provenienti da varie parrocchie del territorio diocesano. Entrambe le celebrazioni avverranno nel rispetto delle normative anti-Covid e saranno trasmesse in streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

Venerdì 4 giugno, invece, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid-19, riprenderà dal vicariato di Cento la visita pastorale indetta dall’arcivescovo nel 2019. Fino a domenica 6 giugno il card. Zuppi incontrerà la zona di Pieve di Cento; da giovedì 17 a domenica 20 quella di Renazzo-Terre del Reno e da giovedì 24 a domenica 27 visiterà la zona pastorale di Cento.