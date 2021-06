Diocesi: Civita Castellana, giovani in cammino sulle orme di don Pier Luigi Quatrini

Si svolge questo pomeriggio dalle 16,30 un percorso a piedi per giovani dai 16 anni in su, promosso dall’Ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Civita Castellana. “Non si arriva a Dio l’uno senza l’altro” è il titolo dell’evento, che si svolgerà lungo l’antica Via Amerina, che risale ad epoca romana, collegava Roma con l’Umbria ed è legata alla memoria di alcuni santi e martiri cristiani dei primi secoli. Ad accompagnare i giovani sarà la figura di don Pier Luigi Quatrini, sacerdote della diocesi di Civita Castellana, morto in giovane età, per cui si è aperta ad aprile la fase diocesana della causa di beatificazione. “L’obiettivo è ricompattare i giovani della diocesi, dopo la lunga sosta forzata a causa dell’emergenza Covid-19, e legare questo cammino all’inizio del processo di beatificazione di don Pier Luigi”, spiegano dalla diocesi di Civita Castellana. Al termine del percorso, che si svolgerà nel tratto San Lorenzo-Via Nepesina della Via Amerina, sono previsti un momento di preghiera e una riflessione sulla figura di don Quatrini e verrà poi consegnata una sacca, un tascapane che il sacerdote utilizzava spesso, con due preghiere, una di don Primo Mazzolari e l’altra di Thomas More. “I ragazzi cercano significati, stimoli, risposte a domande forti che si portano dentro, persone con cui confrontarsi e pensare insieme. Sono in cammino, cercatori di senso. Nei loro confronti siamo chiamati ad essere, come Chiesa, formatori di coscienze, che sappiano accompagnarli nel discernimento, nelle scelte di vita e nella fede”, concludono.