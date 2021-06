Etiopia: Wfp, assistite oltre un milione di persone in emergenza alimentare nel Tigrè

L’agenzia Onu World Food Programme (Wfp) ha fornito assistenza alimentare di emergenza a un milione di persone da quando ha iniziato le distribuzioni nelle zone nordoccidentale e meridionale della regione del Tigrè a marzo.

Aster Beyene, 43 anni, madre di sette figli, che ha perso sia la casa che le coltivazioni due mesi fa a causa del conflitto, è stata la milionesima persona a ricevere ieri grano, piselli e olio vegetale dal Wfp. “Finora avevo fatto affidamento su quel poco cibo che riuscivo ad avere dai miei vicini. Almeno ora abbiamo un po’ di sollievo dalla fame che abbiamo sofferto”, ha detto Aster, che ora vive a Adi Millen, un remoto villaggio rurale a 50 chilometri da Shire, nella zona nordoccidentale. Il Wfp ha fornito cibo a 4.500 abitanti dei villaggi, concludendo il primo ciclo di distribuzioni alimentari nel Tigrè, che verranno effettuate ogni sei settimane.

Oltre a essere responsabile dell’assistenza alimentare di emergenza nelle zone nordoccidentale e meridionale del Tigrè dove intende potenziare le operazioni per raggiungere 2,1 milioni di persone bisognose, l’agenzia Onu fa sapere che sono 5,2 milioni le persone, il 91 per cento della popolazione del Tigrè, bisognose di assistenza alimentare d’emergenza a causa del conflitto in corso dallo scorso novembre. Per questo il Wfp ha bisogno di 203 milioni di dollari per continuare a potenziare la sua risposta nella regione, per salvare vite e garantire mezzi di sostentamento fino alla fine dell’anno.