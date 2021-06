Terra Santa: monastero Abu Ghosh, il 5 giugno la Giornata di amicizia e cultura per le comunità religiose colpite dal Covid-19

Sostenere le varie comunità religiose di Terra Santa che sono state gravemente colpite dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19. È lo scopo della Giornata di amicizia e cultura che si svolgerà presso il Monastero di Santa Maria della Resurrezione ad Abu Gosh (15 minuti da Gerusalemme), il 5 giugno prossimo. La Giornata, spiega il Comitato promotore, “è un’occasione unica per scoprire le numerose comunità cristiane presenti da secoli in Terra Santa, confrontarsi con loro e sostenerle anche acquistando i loro prodotti monastici”. La Giornata sarà caratterizzata da un concerto, una conferenza, visite guidate in diverse lingue e intrattenimento per bambini.