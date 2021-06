Diocesi: Carpi, celebrazioni della memoria del beato Odoardo Focherini dedicate al tema “L’amore infinito che vince tutte le difficoltà”

Sarà la frase “L’amore infinito che vince tutte le difficoltà”, scritte da Odoardo Focherini il 4 settembre 1944 dal campo di concentramento di Bolzano, a fare da filo conduttore delle celebrazioni promosse nella diocesi di Carpi per la memoria liturgica del martire beato.

Dal 2 al 7 giugno prossimi, sono in programma diversi appuntamenti organizzati da diocesi di Carpi, Gruppo di lavoro per il beato Focherini, Azione Cattolica diocesana, Agesci Zona di Carpi, associazione “Ho avuto sete”, Unione Cattolica Stampa Italiana e Federazione italiana settimanali cattolici.

Per tre giorni consecutivi, alle 18.30, è prevista la preghiera del Vespro: il 2 giugno si terrà a Cibeno di Carpi, nella chiesa della Santissima Trinità; giovedì a Carpi, presso piazzale Re Astolfo – chiesa della Sagra; venerdì 4 alla Cittadella della carità “Odoardo e Maria Focherini” di Carpi.

Sabato 5 giugno, vigilia della memoria del beato Focherini, alle 18 il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, presiederà nella cattedrale di Carpi la celebrazione eucaristica. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube NotizieCarpi. A seguire “After mass” con canti e testi a cura del Faith Gospel Choir. Si terrà invece nel pomeriggio di domenica 6 l’itinerario sui luoghi focheriniani della città di Carpi con ritrovo, alle 16, davanti alla cattedrale. Lunedì 7 giugno, nel duomo di Mirandola, alle 18.30 verrà celebrata una messa in onore del beato Focherini. Inoltre, dal 6 al 13 giugno, nel duomo di Mirandola sarà visitabile una mostra sul beato.