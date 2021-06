Diocesi: Civita Castellana, stasera al santuario di San Famiano a gallese si apre la Porta della Speranza

Il santuario di San Famiano a Gallese, in provincia di Viterbo, partecipa all’edizione 2021 della “Notte dei santuari”, un’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Cei all’interno del progetto “Ora viene il bello”. L’evento, organizzato dal delegato dell’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, turismo e sport della diocesi di Civita Castellana, mons. Remo Giardini, prevede per oggi dalle 18,30 una serata di preghiera, durante la quale verrà aperta la Porta della Speranza. “Si tratta di un’iniziativa simbolica per celebrare un’apertura dopo un periodo di emergenza – si legge in una nota della diocesi di Civita Castellana –. L’apertura delle porte del santuario vogliono simboleggiare l’addio al trascorso periodo di chiusure”. Fino al 17 settembre, la Penitenzieria Apostolica ha concesso ai pellegrini che si recheranno nel santuario di poter ottenere l’indulgenza plenaria. “È un dono dello Spirito, per vivere una vita di fede e di umanità – proseguono dalla diocesi –. I fedeli avranno l’opportunità di avviare un cammino di conversione e riconciliazione, partecipare a un momento di meditazione e preghiera, per costruire un mondo basato sulla speranza e sulla conoscenza di luoghi di bellezza, di conoscere esperienze di incontro e di riflessione”. L’obiettivo ultimo è “creare relazioni e offrire segni di speranza in questo tempo difficile e complesso”, concludono.