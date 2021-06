Diocesi: Novara, il 12 giugno mons. Brambilla consacra sacerdoti due giovani

Sabato 12 giugno, nella cattedrale di Novara, il vescovo Franco Giulio Brambilla consacrerà sacerdoti due giovani che hanno completato gli studi presso il seminario San Gaudenzio. Si tratta di don Luca Longo, ventinovenne originario di Crodo (Vb), e don Denis Paglino, trentaseienne di Sizzano (No). Il rito di ordinazione, con inizio alle 10, sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di Passio Novara, oltre che sui social network diocesani.

Longo, completati gli studi come geometra, ha lavorato per circa 3 anni prima di entrare in seminario. Negli anni di cammino verso il sacerdozio ha svolto servizio nelle parrocchia di San Michele a Cameri, del Sacro Cuore di Novara e all’Ospedale Maggiore. Paglino ha lavorato per una decina di anni come tecnico elettronico prima di entrare in seminario. Negli anni di formazione ha prestato servizio pastorale nelle parrocchie del Sacro Cuore di Novara, di Omegna e di Fontaneto. I due futuri sacerdoti sono stati ordinati diaconi nello scorso ottobre.