Tv2000: da lunedì “Giovani costruttori”, proposte per la ripresa dagli universitari italiani

“Giovani costruttori”. È il titolo della nuova rubrica del Tg2000, in onda da lunedì prossimo, 19 aprile, su Tv2000 con l’edizione delle 18.30. L’emittente della Cei – si legge in una nota – ha chiesto agli studenti di cinque importanti università italiane di proporre e sviluppare idee concrete per la ripresa del Paese in grave crisi per la pandemia. Le università che hanno aderito all’iniziativa sono Università Cattolica, La Sapienza, Lumsa, Bocconi e Politecnico di Milano.

“L’idea è nata ascoltando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – spiega il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante -, quando nel discorso di fine anno ha sottolineato che ‘questo è tempo di costruttori’. Mettiamo a disposizione dei ragazzi una finestra del nostro telegiornale. Loro sono il nostro futuro ma intanto sono il nostro presente: va data loro voce e va ascoltato quello che hanno da dire. L’Italia può rialzarsi da questo difficile momento di pandemia se riuscirà a coinvolgere nel progetto di rinascita le nuove generazioni. Sono giovani preparati, con esperienze spesso anche all’estero, che vedono le cose con sguardo nuovo e con la consapevolezza che il futuro dipende anche da loro”.