Salute: Caritas Messina e rogazionisti, mercoledì 21 aprile mammografie ed ecografie gratuite presso l’Istituto Cristo Re per donne in situazioni di fragilità

Mercoledì 21 aprile, dalle 9 alle 16.30, verranno effettuate mammografie ed ecografie al seno gratuite presso l’Istituto Cristo Re, a Messina, per tutte quelle donne in situazioni di fragilità e non incluse nella fascia di screening della Regione Sicilia. L’iniziativa è stata resa possibile dalla sinergia tra Caritas diocesana di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, i padri rogazionisti dell’Istituto Cristo Re e l’associazione “Per te donna Odv”, che hanno aderito al progetto di Komen Italia dal titolo “Realizzazione di interventi di tutela della salute femminile – Carovana della prevenzione”, accolto e approvato dalla “Fondazione Terzo Pilastro internazionale”, il cui obiettivo è l’organizzazione di tappe di prevenzione senologica. Questo evento nasce per promuovere l’importanza della prevenzione e sostenere la lotta ai tumori del seno e più in generale della salute femminile.